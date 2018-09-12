Учёные заподозрили переводчик Google в сексизме

Бразилиа, , 11:49 — REGNUM Сервис Google Translate при переводе предложений с языков, не имеющих категории рода, гораздо реже относит к женскому роду технические профессии, нежели профессии в области медицины. Это обнаружили исследователи бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул, сообщает издание «N+1».

Ученые перевели с помощью сервиса предложения с названиями более 1 тыс. профессий на финском, эстонском, армянском и других языках, в которых местоимение третьего лица выражается единым гендерно-нейтральным словом. При переводе на английский алгоритмы распределяют род для изначально безродовых местоимений в зависимости от специальности, о которой идет речь в предложении. Например, фразу «ő egy ápoló» («он/она медсестра/медбрат») Google Translate перевел с венгерского как «she is a nurse» («она медсестра»), а выражение «ő egy tudós» («он/она ученый») как «he is a scientist» («он ученый»).

В 71% случаев Google Translate относит к «мужским» технические специальности. В профессиях в сфере здравоохранения мужской род появлялся реже — в 49% случаев. Исследователи выяснили, что логика распределения полов в профессиях не соответствует реальной статистике трудоустройства, по крайней мере в США.

Ранее пользователи обнаружили, что по запросу «Ростовский государственный университет» Google выдает справку об учебном заведении, а под ней — список «Выдающиеся выпускники», в который вошёл серийный убийца Андрей Чикатило. Наряду с ним в список пошли писатель Александр Солженицын, модель Виктория Лопырева, математик Виктор Глушков и действующий судья Конституционного суда России Николай Бондарь.

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