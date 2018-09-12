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Названа самая несчастливая в мире страна

Общество

Жители стран Латинской Америки часто испытывают положительные эмоции

Вашингтон, 12 сентября 2018, 11:34 — REGNUM  Центрально-Африканская Республика, жители которой страдают от столкновений вооруженных группировок, — самая несчастливая в мире страна. Об этом говорят данные опроса американского института Gallup.

Жители ЦАР, отвечавшие на вопросы социологов, признались, что в день перед опросом испытывали «много физической боли». Таким же был ответ жителей других десяти африканских стран к югу от Сахары.

Второе место по уровню несчастья занимает Ирак, 59% жителей которого не считают себя счастливыми. Далее идут Южный Судан (несчастны 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).

Жители стран Латинской Америки, напротив, часто испытывают положительные эмоции. По этому показателю лидируют Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

В 2017 году представители Gallup опросили более 145 тыс. человек из 147 стран. Подобные исследования ведутся с 2006 года. Эксперты отметили, что в 2017 году показатели стресса, беспокойства и грусти в мире оказались самыми высокими.

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Социологические опросы
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