Украинцы сами закупают российские вакцины в Белоруссии, заявляют в Раде

Киев, , 11:30 — REGNUM

Внефракционный депутат, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий подтвердил информацию о том, что на Украине наблюдается острый дефицит сыворотки от ботулизма, из-за этого украинцы в частном порядке ездят в Белоруссию и закупают российскую вакцины. Об этом Мусий сказал 12 сентября в эфире телеканала NewsONE.

Мусий обвинил Министерство охраны здоровья в «полной безответственности» за то, что на Украине фиксируются случаи гибели людей от ботулизма.

«Термин регистрации закончился, и эта сыворотка российского производства не перерегистрирована Министерством охраны здоровья. Раньше использовалась именно российская. На самом деле есть производитель в Канаде, который поставляет гуманитарную помощь. Стоимость одной дозы лечения 100 тыс грн (3559 долл.)… Сегодня нет проблем с регистрацией. То, что закупается через международные организации, проходит по упрощенной процедуре регистрации», — сказал Мусий.

При этом он сообщил, что Украина исчерпала запасы антитоксина от ботулизма, который поставлялся в рамках гуманитарной помощи.

«К большому сожалению, гуманитарная помощь кончилась. Сыворотка министерством не закуплена. Это ответственность правительства, как главного куратора МОЗ и самой команды МОЗ… Это очень опасная инфекция, которая очень остро развивается. Стратегические запасы должны находиться на складах Министерства охраны здоровья. Этот антитоксин довольно дорогостоящий. Кроме того, на 2018 год мы проголосовали за бюджетную программу и выделили 20 млн грн (711 тыс долл.) еще в начале года. Министерство охраны здоровья по сегодня не закупило медикаменты от этой опасной инфекции, этот антитоксин», — добавил Мусий.

Он также считает, что Украина стала «центром распространения ботулизма в Европе и, наверное, в мире из-за ликвидации санэпидслужбы».

«К сожалению, ежегодно фиксируется рост заболеваемости, около 100 случаев. Более 10% — трагические из-за полной некомпетентности и бездеятельности Министерства охраны здоровья», — подытожил Мусий.

Как сообщалось, 10 сентября в Херсонской области Украины был зафиксирован восьмой летальный случай заболевания ботулизмом. Как сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения, медикам не удалось спасти жизнь больного ботулизмом, так как мужчина поздно обратился за медицинской помощью. Его жена находится в реанимации.

По данным минздрава, возможной причиной заболевания является копченая рыба домашнего приготовления, которой супруги лакомились накануне. В министерстве призывают граждан немедленно обращаться к врачам при малейшем подозрении на ботулизм.

«Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения, что в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина», — говорится в сообщении.

При этом в Минздраве заверили, что у них есть необходимая сыворотка. Ее можно получить в любое время, выходные или нерабочие часы. Ее срочно доставляют из ГП «Укрвакцина МОЗ Украины» в место зафиксированного случая ботулизма.

Напомним, 2 июня 2018 года в рамках программы развития ООН в Украину в качестве гуманитарной помощи завезли партию ботулинического антитоксина канадского производства. По состоянию на 11 сентября в Украине зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадали 93 человека, восемь человек умерли.