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Разгул стихии в Ростовской области: власти помогут восстановить жильё

Общество

Пострадавшим от урагана выделено 330 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, 12 сентября 2018, 10:57 — REGNUM  Жителям Целинского района Ростовской области, пострадавшим от стихии, помогут восстановить дома. На эти цели из резервного фонда региональной казны выделено 330 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 12 сентября.

Средства направят администрации Ольшанского сельского поселения, которая распределит деньги. Жителям хутора Пушкина, чьи дома пострадали от урагана, помощь поступит в виде единовременной материальной выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека.

Как отметили в пресс-службе, ураганный ветер сорвал кровлю, повалил заборы и деревья.

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Отметим, что в 2018 году стихия, накрывшая Ростовскую область, разрушила часть дамбы Цимлянского водохранилища. Волны высотой до 2,5 метра повредили не только плиты, но и часть дороги.

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Ураганы, шторма, бури
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