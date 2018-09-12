Разгул стихии в Ростовской области: власти помогут восстановить жильё

Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Жителям Целинского района Ростовской области, пострадавшим от стихии, помогут восстановить дома. На эти цели из резервного фонда региональной казны выделено 330 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 12 сентября.

Средства направят администрации Ольшанского сельского поселения, которая распределит деньги. Жителям хутора Пушкина, чьи дома пострадали от урагана, помощь поступит в виде единовременной материальной выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека.

Как отметили в пресс-службе, ураганный ветер сорвал кровлю, повалил заборы и деревья.

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Отметим, что в 2018 году стихия, накрывшая Ростовскую область, разрушила часть дамбы Цимлянского водохранилища. Волны высотой до 2,5 метра повредили не только плиты, но и часть дороги.