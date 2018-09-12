Шабаш в Ленинской библиотеке: в России восторжествовал кабак

Платон Беседин, , 11:30 — REGNUM

Современный бал у Сатаны должен выглядеть именно так, как мероприятие, прошедшее на днях в здании Российской государственной библиотеки (Ленинской). Там устроили показ модного дома Ermanno Scervino. А когда модели прошлись, случился и, конечно, фуршет. Не в ресторанчике рядом, а прямо в читальном зале. Бутерброды разложили на книжных полках, а девицы забрались на столы, чтобы продырявить их шпильками. Звенящая пошлость — не иначе.

Больше этого идиотизма лишь идиотизм тех, кто не видит в этом ничего дикого и даже странного. Они, эти мещане-слепцы, так и пишут: мол, ну и что? Ну, залезли на столы, постучав каблуками. Залезли, к слову, на аутентичную деревянную мебель, которую долго и тщательно подбирали. Чиновнички вот заявили: а что тут такого? Так, мол, популяризируют библиотеки. Ну, правильно, а если вы сделаете в них кальянные со стриптизёршами, они станут ещё популярнее.

А ведь раньше за такое по лицу били и в приличное общество не пускали. Но то раньше. А сейчас — то, что Василий Розанов называл «восторжествовавшим просачиванием кабака». Так и есть. Мы наблюдаем его торжество. Нам тошно, мерзко, но мы в меньшинстве. Потому что для остальных это нормально. И мы имеем дело не просто с падением интеллектуального, культурного уровня — нет, мы имеем дело с тотальным оскотиниванием. Кабак проникнул и в нас, и в наши места силы, а именно к таким я отношу библиотеки и другие сокровищницы культуры.

Но что сегодня происходит с ними? Мещанское быдло использует их для своих нужд. В античных музеях пляшут свадьбы. В театрах отмечают корпоративы. В музеях искусства проводят вечеринки. В старинных усадьбах устраивают оргии. К этому все привыкли. Всем хорошо. Всю хрюкают и веселятся. Оно ведь всяко приятнее быть свиньёй среди культурного антуража. Так можно и собственного свинства не заметить.

И кто тут задаёт тренды? Так называемые люди искусства. Ведь фото на столе в каблучках принадлежит Ингеборге Дапкунайте. Той самой стильной литовке, «интердевочке». Актриса с гордостью выставила фото, как она взобралась на стол. Не понимает? Провоцирует? Да всё вместе. Потому что так можно. И нужно.

На самом же деле вся эта тусовка, которая по только им известным критериям называет себя творческой интеллигенцией, элитой, а пипл ей в этом потакает, похожа на скотный двор. Она на нём пасётся, жрёт и делает другие дела в рифму к «жрёт». И им хочется, чтобы скотный двор был красивый, с историей. Так приятнее. Эта тусовка убийственно-порочна в своей фальшивости.

Знаете, кто прекрасно описал их? Булгаков? Да. Но ещё Юрий Мамлеев. Помните его романы «Шатуны», «Мир и хохот»? Так вот, там показывалась интеллигенция, что искала себя, ставила выше других, пестовала религию Я. Мы, мол, такие особенные, мы такие невероятные. А ведь за мордами людей скрывались бесы. Именно так. Потому что дьявол — это не рогатый монстр, нет. Дьявол — это, в первую очередь, перевёртыш, ложь, фальшь. Он извращает сакральные вещи, всё превращая в пародию и насмешку.

А потом какой-нибудь модный журнальчик для «своих» напишет: мероприятие прошло с феерическим успехом, оно соединило в себе высокую моду и искусство словесности. Как соединило? Тем, что канапе стояли на томах Чехова и Тургенева? Или бутылку поставили на издание «Соборян» Лескова? Были соборяне — пришли мракобесы. Вот как оно было.

Интеллигенция всегда вела себя странно. За это её не любили, к примеру, и Толстой, и Чехов. Но при этом интеллигенция рождала если не великие, то достойные произведения. Что создают сегодня эти клоуны, эти мещане во дворянстве? За какие-такие заслуги им позволено издеваться над нашей культурой, опошляя её? Это ведь символ, сильный символ: когда в России бухают и жрут там, где люди читают.

Без шуток, наша страна сильна, в первую очередь, не танками и ракетами, а своей культурой, во всём её многообразии. Русская культура — по ней нас узнают во всём мире. Точнее, узнавали. Потому что всех этих клоунов, вытащенных из преисподней Мамлеева в гипсовый век Пелевина под хмурым взором Достоевского, никто в мире знать не знает. Они отрыжка, которую показать стыдно.

И вот эти тошнотворные персонажи гуляют там, где они должны молчать, а лучше вставать на колени. Но не для того, для чего они привыкли, а чтобы поблагодарить русских классиков. Только так. Другого отношения быть не может. Если оно, собственно, другое, тогда и происходят вот такие шабаши.

И это не частный случай, нет. Ведь пять тысяч библиотек у нас уничтожили только за Год Литературы. Куда их дели? Да превратили в кабаки или торговые центры. Всё — на продажу. Теперь мы получили ещё одно доказательство торжества кабака в России: подсобила государственная библиотека. Заметьте: государственная! Но что с неё взять, если политика государства в культурной сфере зачастую и есть кабак? Он, этот кабак, как то прогорклое масло — дурно пахнет и не отмыться.

Ведь почти всё превращено в отрыжку пьяного быдла, выползающего из кабаков. Оно изгаляется в прайм-тайм, пляшет в музеях, бухает в библиотеках — ему хорошо. А нам? Тем, кому внушают: жри и развратничай — большего для счастья ничего не надо.

Именно поэтому шабаш в Российской государственной библиотеке не вызвал мощного резонанса. А что тут такого? Не подросток же инвалида зарезал, не кислотой же облил. Вот только, боюсь, между всем этим существует прямая связь. Потому что когда над культурой смеются, топчут её, тогда вся страна плачет в итоге, сколько ни пляши на деревянных столах.