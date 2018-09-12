«А ракетой по кораблю»: соцсети о порче «Союза» астронавтами США

Москва, , 10:42 — REGNUM Уже вторую неделю специалисты из «Роскосмоса» пытаются выяснить, откуда в космическом корабле «Союз МС-09» появилось отверстие. Новость о том, что американские астронавты якобы могли специально просверлить отверстие в космическом корабле, чтобы срочно доставить на Землю заболевшего коллегу, вышла в самые обсуждаемые темы в Twitter и других социальных сетях.

В Twitter сообщение стало вторым по количеству записей. Пользователи удивляются такому варианту спасения, а также шутят на эту тему и предлагают свои варианты произошедшего.

https://twitter.com/Viktoriya1945/status/1039776557240381440

https://twitter.com/LastSummerRain/status/1039777013454843904

Юзеры интересуются, почему для эвакуации заболевшей коллеги американские астронавты не проделали отверстие еще больше.

https://twitter.com/MobsterBear/status/1039776854922735616

Некоторые также ставят под сомнение такую версию, озвученную в СМИ.

«Сняли внутреннюю обшивку, просверлили внешнюю, замазили отверстие клеем (в условиях вакуума и текущего наружу воздуха), установили внутреннюю обшивку на место. Чтобы что? Чтобы *поскорее* отправить астронавта на Землю… Нууу, очевидно, всё сходится!» — отмечает Влад М.

Напомним, что сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на специальную комиссию Роскосмоса сообщил, что астронавты США могли специально сделать отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09». По информации источника газеты, участвующего в поиске причины разгерметизации МКС, во время расследования спецкомиссия изменила приоритетную версию появления отверстия в модуле «Союз МС-09».

Как ранее писало ИА REGNUM, официальный представитель компании Владимир Устименко заявил, что Роскосмос не будет комментировать эту информацию СМИ.

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