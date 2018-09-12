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В Москве может появиться улица имени Иосифа Кобзона

Общество

Возле общежития Российской академии музыки

Москва, 12 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил назвать одну из улиц Москвы в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, соответствующий депутатский запрос парламентарий направил в адрес Московской городской думы и правительства Москвы

«В память о заслугах Иосифа Давыдовича предлагаю назвать безымянный «Проектируемый проезд № 6098», расположенный возле метро «Полежаевская», улицей Иосифа Кобзона. Рядом находится общежитие Российской академии музыки им. Гнесиных, которую Иосиф Давыдович окончил и где преподавал вокал студентам», — отметил Дегтярев.

Кобзон скончался после болезни на 81 году жизни.

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Кончина Иосифа Кобзона
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