В Москве может появиться улица имени Иосифа Кобзона

Москва, , 10:42 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил назвать одну из улиц Москвы в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, соответствующий депутатский запрос парламентарий направил в адрес Московской городской думы и правительства Москвы

«В память о заслугах Иосифа Давыдовича предлагаю назвать безымянный «Проектируемый проезд № 6098», расположенный возле метро «Полежаевская», улицей Иосифа Кобзона. Рядом находится общежитие Российской академии музыки им. Гнесиных, которую Иосиф Давыдович окончил и где преподавал вокал студентам», — отметил Дегтярев.

Кобзон скончался после болезни на 81 году жизни.