Автор видео из Омска судится в Югре с правительственной телекомпанией

Ханты-Мансийск, , 10:50 — REGNUM Индивидуальный предприниматель из Омска требует от окружной телерадиокомпании «Югра» более 600 тысяч рублей за нарушение его авторских прав. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Из материалов дела известно, что мужчина изготавливает видеоролики, зарегистрирован как ИП, является обладателем исключительных, а также смежных авторских прав.

Как следует из дела, он самостоятельно выявил, что его работы использовались телекомпанией АУ ХМАО «Окружная телерадиокомпания «Югра» в сюжетах на тему «Как клещи доживают до весны, факты на основе моих опытов и наблюдений, обращений к подписчикам» и «Защитит ли дёготь от клещей».

Автор считает, что его видео использовалось без согласия, без ссылки на источник заимствования, перерабатывалось оригинальное звуковое сопровождение, а также удалялось название канала истца. Автор видеороликов обращался к руководству телерадиокомпании «Югра» в досудебном порядке, но, по его словам, ответчик требования истца проигнорировал.

Отметим, что попытки связаться с руководством телерадиокомпании «Югра» не увенчались успехом. Не поднимали трубку в приёмной директора Валерия Раевского. Не отвечает телефон и заместителя директора по информационной политике Михаила Епихина.