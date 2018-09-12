Работал «честно, порядочно»: в Чувашии скончался министр спорта

Чебоксары, , 10:17 — REGNUM В Чувашии вечером 11 сентября ушёл из жизни министр физической культуры и спорта республики 47-летний Сергей Шелтуков. Он скончался после тяжелой болезни, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Сегодня, 12 сентября, заседание правительства началось с минуты молчания. Глава Чувашии Михаил Игнатьев проинформировал, что «наш товарищ» Сергей Шелтуков скончался 11 сентября в 22:25 часов.

«Работал честно, порядочно, ответственно. Для нас это невосполнимая утрата», — сказал глава республики.

Было отмечено, что создана правительственная комиссия для организации и проведения похорон, которую возглавил премьер Иван Моторин. Планируется выделить средства из резервного фонда Чувашии.

«Мы должны проводить его в последний путь со всеми почестями. Мы, как сплоченная команда, работаем над всеми вопросами, которые касаются жителей Чувашской Республики. Но организм человека такой: за короткий промежуток времени мы его потеряли», — констатировал Михаил Игнатьев, призвав «беречь друг друга, уважительно относиться друг к другу».

Он сообщил, что свою «последнюю просьбу» Сергей Шелтуков передал около 17:00 часов. Какую именно, пока не говорится.

Похороны пройдут 13 сентября. Предварительно принято решение о том, что он будет захоронен в Яушах, где покоятся известные люди Чувашии.

Напомним, Сергей Шелтуков родился 3 июля 1971 года в д. Кильдюшево Яльчикского района, был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, судьей всероссийской категории по легкой атлетике. Окончил факультет физического воспитания ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, потом прошел профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы. Был учителем физкультуры, заместителем директора детско-юношеской школы олимпийского резерва, пять лет возглавлял центр спортивной подготовки им. А.Игнатьева. В 2012 году перешёл в минспорт Чувашии, где три года работал заместителем министра, а с 5 октября 2015 года — министром физической культуры и спорта Чувашии.