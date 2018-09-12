Член ИГИЛ* из Дагестана арестован на два месяца за подготовку к убийству

Смоленск, , 10:16 — REGNUM Уроженец Дагестана Меджид М., задержанный по подозрению в подготовке убийства одного из лидеров ДНР, арестован на два месяца. Такое решение 12 сентября принял суд, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.

Напомним, Меджид М. был задержан 9 сентября в Смоленской области. По данным следствия, уроженец Дагестана был членом террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Завербованный спецслужбами Украины, он готовил убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

Агенты СБУ обеспечили его орудиями убийства. У задержанного было найдено самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.

Читайте также: Киллеру из Дагестана СБУ обещало $10 тыс. за убийство лидера ополчения ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, на допросе задержанный показал, что за убийство ему было обещано 10 тыс. долларов. С агентом СБУ его и его сообщников свели представители «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: ФСБ задержало завербованного спецслужбами Украины уроженца Дагестана