Законопроект о поиске пропавших людей по геолокации гаджетов внесен в ГД

Москва, , 10:16 — REGNUM Законопроект об оперативном поиске пропавших людей с помощью мобильного телефона и его геолокационных данных внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Валентиной Матвиенко и Людмилой Боковой, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Доступ к сведениям о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента для органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, предполагается без судебного решения в порядке, установленном правительством РФ.

Одновременно прописываются нормы о согласии абонента на предоставление своих данных в экстренных случаях. Так, требования к форме и порядку предоставления такого согласия будут устанавливаться Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Предлагается закрепить, что согласие абонента на передачу третьим лицам сведений о себе «может выражаться, в частности, посредством совершения действий, однозначно идентифицирующих абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

По данным МВД России, ежегодно в стране пропадает около 120 тыс. человек, из которых порядка 45 тыс. — дети. В розыск объявляется около 60 тыс. человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадает около 20 тыс. человек.