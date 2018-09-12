Жителей Владимирской области осудили за создание «групп смерти»

Владимир, , 10:00 — REGNUM Во Владимирской области суд вынес приговор по делу двух человек, которые обвинялись в склонении подростков к самоубийствам. Как сообщила 11 сентября пресс-служба прокуратуры Владимирской области, брат и сестра общались с подростками в интернете и завлекали их в опасную для жизни игру.

Брат и сестра признаны виновными в организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству. В суде было доказано, что в 2017 году 28-летняя жительница Собинского района узнала о существовании в соцсетях «групп смерти» и решила стать куратором игры. К этой деятельности они привлекла и своего 20-летнего брата. Осужденные общались с подростками в социальных сетях, вовлекали их в деструктивные игры. Фотоотчеты подростки отправляли кураторам. Кроме того, подобную группу женщина создала самостоятельно.

По данным СУ СК РФ по Владимирской области, пострадавшими по делу признаны 13-летняя девочка и 15-летний мальчик из других регионов. Они остались живы. Сами осужденные полностью признали свою вину.

«Приговором Собинского городского суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее брат осужден к условному лишению свободы сроком на 2 года», — сообщили в правоохранительных органах.

ИА REGNUM напоминает, что уголовная ответственность за создание «групп смерти» была введена в России в 2017 году. Закон был принят после публикаций в СМИ, в которых сообщалось, что такие игры в социальных сетях приводят к массовому суициду подростков.

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