В Оренбуржье чиновница требовала взятки с получателей субсидий

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области бывшему ведущему специалисту архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа инкриминировали мошенничество и вымогательство взятки. Подсудимая полностью признала вину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным суда, экс-чиновница вымогала взятку с получателей субсидий в сфере жилищного строительства. При этом она угрожала потенциальным отказом в поддержке по госпрограмме. Деньги женщина просила перевести на банковский счет. Однако в трех случаях получатели субсидий отказались давать взятку.

В общей сложности бывшая чиновница получила от граждан более 220 тыс. рублей. В настоящее время ущерб полностью возмещен.

Суд приговорил бывшего ведущего специалиста архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа к трем с половиной годам лишения свободы. Но отбывать это наказание женщина начнет с 2024 года, когда её ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, наложен запрет занимать руководящие и с материальной ответственностью должности на государственной и муниципальной службе на полтора года. Приговор суда в законную силу не вступил.