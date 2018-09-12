Тувинские энергетики припугнули должников судебными приставами

Кызыл, , 09:56 — REGNUM Специалисты компании «Тываэнерго» провели совместно с судебными приставами рейд по злостным неплательщикам за электрическую энергию, сообщает 12 сентября пресс-служба предприятия.

«Не хотите платить честно, ждите в гости энергетиков и судебных приставов», — пригрозили сотрудники энергосбытовой компании.

Свое внимание во время рейда они уделили тувинской организации, расположенной по улице Калинина в Кызыле. Отмечается, что именно здесь располагается учреждение, которое длительное время отказывалось оплачивать потребленные киловатты, а при отключении от сети не раз меняло название и производило незаконные подключения.

«Сотрудники компании АО «Тываэнерго» церемониться не стали — обесточили потребителя и выписали акт о самовольном подключении и акт о недопуске к электросчётчику», — говорится в сообщении.

Должника припугнули не только увеличением суммы штрафа за неуплату долга, но и уголовной ответственностью за энерговоровство, которая чревата лишением свободы. Для справки энергетики напомнили о статье 7.19. КоАП РФ, которая может повлечь наложение штрафа до 200 тысяч рублей.

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