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«И дерево посади»: почему холостых мужчин больше, чем незамужних женщин

Общество

Существует мнение, что холостых мужчин больше, чем незамужних женщин, потому что на сильную половину возлагают слишком много ответственности

Барнаул, 12 сентября 2018, 09:50 — REGNUM  Данные опроса ВЦИОМ, показавшие, что холостых мужчин больше, чем незамужних женщин, могут свидетельствовать о том, что прекрасная половина более ответственно подходит к семейным вопросам, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование, показавшее, что около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке, тогда как незамужних женщин всего 7%, она, в частности, отметила:

«К мужчине общество предъявляет более высокие требования: и дерево посади, и дом построй, и деньги он всем должен — маме, и папе, и жене, и любовнице. Очень тяжело быть настоящим мужчиной. Вот они и «спрыгивают», так как не уверены, что смогут обеспечить все запросы».

По мнению Оксаны Молодых, итоги опроса ВЦИОМ о брачных отношениях свидетельствуют о пересмотре обществом семейных ценностей и института семьи.

«Пропаганда свободы личности делает свое дело. Брак снижает свою ценность для человека. Добрачные отношения стали нормой, рожденные вне брака дети — тоже норма. Большинство людей боятся груза ответственности, в том числе и финансового бремени, поэтому и делают выбор в пользу сожительства.

Современный человек в основном — эгоист. Нести ответственность только за себя легче. Вообщем, думаю, что быть настоящей женщиной проще, чем мужчиной», — отметила депутат Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проведя телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, сотрудники ВЦИОМ сделали вывод, что женатых мужчин больше, чем замужних женщин, и что 10% пар живут вместе, но не узаконили свои отношения. По итогам опроса, проведённого ВЦИОМ в феврале 2018 года, выяснилось, что отношение к совместному проживанию мужчины и женщины без штампа в паспорте становится более толерантным: 46% граждан считают, что гражданский брак это нормально.

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