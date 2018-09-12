«И дерево посади»: почему холостых мужчин больше, чем незамужних женщин

Барнаул, , 09:50 — REGNUM Данные опроса ВЦИОМ, показавшие, что холостых мужчин больше, чем незамужних женщин, могут свидетельствовать о том, что прекрасная половина более ответственно подходит к семейным вопросам, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование, показавшее, что около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке, тогда как незамужних женщин всего 7%, она, в частности, отметила:

«К мужчине общество предъявляет более высокие требования: и дерево посади, и дом построй, и деньги он всем должен — маме, и папе, и жене, и любовнице. Очень тяжело быть настоящим мужчиной. Вот они и «спрыгивают», так как не уверены, что смогут обеспечить все запросы».

По мнению Оксаны Молодых, итоги опроса ВЦИОМ о брачных отношениях свидетельствуют о пересмотре обществом семейных ценностей и института семьи.

«Пропаганда свободы личности делает свое дело. Брак снижает свою ценность для человека. Добрачные отношения стали нормой, рожденные вне брака дети — тоже норма. Большинство людей боятся груза ответственности, в том числе и финансового бремени, поэтому и делают выбор в пользу сожительства.

Современный человек в основном — эгоист. Нести ответственность только за себя легче. Вообщем, думаю, что быть настоящей женщиной проще, чем мужчиной», — отметила депутат Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проведя телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, сотрудники ВЦИОМ сделали вывод, что женатых мужчин больше, чем замужних женщин, и что 10% пар живут вместе, но не узаконили свои отношения. По итогам опроса, проведённого ВЦИОМ в феврале 2018 года, выяснилось, что отношение к совместному проживанию мужчины и женщины без штампа в паспорте становится более толерантным: 46% граждан считают, что гражданский брак — это нормально.

Читайте ранее в этом сюжете: Дети должны рождаться в браке: мнение более 70% граждан РФ