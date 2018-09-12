Обвиняемый в коррупции депутат Оренбурга отпущен под залог в 1,5 млн рублей

Оренбург, , 09:33 — REGNUM В Оренбурге суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей о продлении домашнего ареста для депутата горсовета Алексея З. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде Оренбурга, депутат отпущен под залог в 1,5 млн рублей.

Если деньги в ближайшее время не поступят на депозитный счет, то срок домашнего ареста будет продлен до 14 ноября. Стоит отметить, что Алексей З. находился под домашним арестом с 24 апреля. Постановлении об изменении меры пресечения в законную силу не вступило.

Добавим, что депутата обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Дело касается хищения бюджетных средств при строительстве круглогодичного детского оздоровительного центра «Солнечная страна» в Тюльганском районе Оренбуржья. Депутат значился заместителем директора организации, которая вела строительство социального объекта.