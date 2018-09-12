Житель Чечни, обвиняемый в избиении депутата Госдумы, арестован на месяц

Москва, , 09:26 — REGNUM Уроженца Чечни Ибрагима Д., обвиняемого в нападении на депутата Госдумы Сергея Жигарева, поместили под стражу до 9 октября. Такое решение вынес 11 сентября Таганский суд Москвы. Подозреваемому в нападении предъявлено обвинение в нанесении побоев и краже, совершенной в особо крупном размере.

Напомним, на главу комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева напали в начале июля 2018 года. Когда депутат садился в свой автомобиль, к нему подошел неизвестный и начал избивать, после чего скрылся на общественном транспорте. Никто не понял, что это было, отметил, комментируя произошедшее, первый замглавы комитета по экономической политике Борис Пайкин.

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Вскоре в СМИ появились сообщения, что к произошедшему может быть причастна подруга Жигарева — 24-летняя модель Ольга С. Она была задержана по подозрению в избиении депутата, якобы организованном совместно с ее новым другом, и в краже около 22 млн рублей из сейфа Жигарева в столичном отеле «Марриотт».

На видео с камер видеонаблюдения возле номера отеля мужчина и женщина выносят пропавшие деньги. По версии ряда СМИ, человек на видео напоминает напавшего на Сергея Жигарева, а женщина — Ольгу С. Вскоре подозреваемого в нападении Ибрагима Д. задержали в Чечне. Он дал показания на бывшую девушку депутата.

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