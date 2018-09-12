Рабочие ДНР отремонтировали Донецкую фильтровальную станцию

Донецк, , 09:24 — REGNUM Сегодня состоится запуск Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Кижаев, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, рабочие отремонтировали электротрансформатор на станции, 12 сентября пройдут наладочные работы. К вечеру ДФС будет запущена, заверил замминистра.

Напомним, ДФС была отключена 6 сентября после повреждения линий электропередач непогодой. В результате прифронтовой украинский город Авдеевка остался без водоснабжения, спасателям пришлось обеспечить подвоз питьевой и технической воды.

Отметим, ДФС снабжает водой населенные пункты как на стороне Украины, так и на стороне независимых республик. Количество потребителей станции — более 400 тыс. человек.