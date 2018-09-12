Оперативные службы Петербурга переведены на усиленный режим из-за шторма

Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM В связи с вероятным штормовым ветром и сильными дождями Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу переведено в режим повышенной готовности. Одновременно к ликвидации возможных последствий непогоды готовятся городские дорожники и специалисты садово-паркового хозяйства.

Напомним, 12 сентября в Петербурге и Ленобласти ожидаются дожди, местами сильные. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с. Такая скорость ветра делает его штормовым, согласно шкале Бофорта.

Как отмечают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, весь личный состав управления — пожарные и спасатели — полностью готов к выполнению задач в случае возникновения ЧС. Подготовлена также резервная пожарно-спасательная техника и пожарно-спасательное оборудование.

При этом в спасательном ведомстве просят граждан соблюдать меры предосторожности в непростых погодных условиях при нахождении вне зданий.

В свою очередь, в комитете по благоустройству Петербурга сообщили о формировании оперативных бригад, которые будут готовы, при необходимости, обеспечить быструю ликвидацию упавших от ветра деревьев в городских парках и скверах.

Дорожники должны будут быстро убрать с проезжей части и тротуаров поваленные ветром деревья. Кроме того, усилен мониторинг за состоянием водоотводящих устройств, ливневой канализации, чтобы не допустить ее засорения во время выпадения обильных осадков.

По данным метеорологов, в настоящее время в Санкт-Петербурге 16 градусов тепла, дует юго-западный ветер скоростью 5−10 м/с.

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