В Лондоне скончалась бывшая первая леди Пакистана

Лондон, , 09:26 — REGNUM Бывшая первая леди Пакистана Кулсум Наваз скончалась после продолжительной болезни в возрасте 68 лет, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

Супруга бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа находилась в лондонской клинике с 2017 года, где лечилась от рака. Кулсум Наваз активно участвовала в политической деятельности, но по состоянию здоровья вынуждена была оставить данное поприще.

Напомним, Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана с 2013 по 2017 год, однако был отстранен от власти по обвинению в коррупции. В настоящее время отбывает наказание в тюрьме страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне скончалась актриса из шоу Бенни Хилла Лиз Фрайзер