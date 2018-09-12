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В Лондоне скончалась бывшая первая леди Пакистана

Общество

Супруга Наваза Шарифа лечилась от рака

Лондон, 12 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Бывшая первая леди Пакистана Кулсум Наваз скончалась после продолжительной болезни в возрасте 68 лет, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

Супруга бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа находилась в лондонской клинике с 2017 года, где лечилась от рака. Кулсум Наваз активно участвовала в политической деятельности, но по состоянию здоровья вынуждена была оставить данное поприще.

Напомним, Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана с 2013 по 2017 год, однако был отстранен от власти по обвинению в коррупции. В настоящее время отбывает наказание в тюрьме страны.

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