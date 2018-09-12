Один участник резни в школе Перми признан невменяемым

Пермь, , 09:15 — REGNUM Подросток, совершивший вооруженное нападение на педагога и учеников начального звена в стенах школы № 127 Перми, признан невменяемым. Об этом журналистам сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Тема поднята во время визита уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербург для участия в международном семинаре «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», сообщают СМИ.

Кузнецова отметила, что после инцидента в Перми в регионе сделали выводы и разработали меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. При этом имеет место комплексный подход, который предусматривает и профилактическую работу с детьми. Особый акцент Анна Кузнецова сделала на том, что в Прикамье началась подготовка школьных психологов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года двое вооруженных подростков совершили нападение на пермскую школу. Один из подростков, 16-летний Лев Б. являлся бывшим учеником этой школы, а 15-летний Александр Б. старшеклассником. Впоследствии выяснилось, что Лев считался трудным подростком и проявлял интерес к тематике «Колумбайн». В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

В августе информресурсы сообщили о том, что расследование громкого уголовного дела близится к завершению. Следователи в качестве мотива преступления усмотрели хулиганские побуждения.

Напомним, что от рук налетчиков пострадали 12 человек, в том числе педагог четвертого класса и сами нападавшие. Все они были госпитализированы.

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