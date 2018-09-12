В Папауа–Новая Гвинея зафиксирована вспышка полиомиелита

Порт-Морсби, , 08:43 — REGNUM Власти Папуа — Новая Гвинея готовятся к общенациональной кампании по вакцинации граждан от полиомиелита, сообщает 12 сентября Al Jazeera.

Инициатива исходит от Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения Папуа — Новой Гвинеи (ВОЗ) после того, как в стране было зафиксировано 10 случаев заражения.

Напомним, последний раз вспышка инфекции была зафиксирована в стране 18 лет назад, с тех пор она считалась здесь искорененной.

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, приводящая к спиномозговому параличу у детей. Благодаря вакцинациям под эгидой ВОЗ с 1994 года количество заболевших сократилось на 99%.

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