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В Курганском университете создадут студенческий спасательный отряд

Общество

Первый этап обучения будущих спасателей продлится полгода

Курган, 12 сентября 2018, 08:34 — REGNUM  Создание студенческого спасательного отряда на базе Курганского государственного университета станет продолжением реализации образовательной программы «Спасатель Зауралья — сын России!», сообщила пресс-служба вуза.

Старт программы был дан 11 сентября с участием проректора по научной работе КГУ Надежды Еговцевой, заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области Константина Юровских и председателя Регионального отделения ДОСААФ Владимира Савина.

Участие в программе примут 30 студентов КГУ разных специальностей, которые хотят заниматься спасательным движением. В ближайшие полгода им предстоит пройти курс теоретических и практических занятий, перенять опыт профессиональных спасателей. Студенты пройдут углубленную подготовку по дисциплинам водолазной, аварийно-спасательной и водно-спасательной подготовки, изучат основы автономного выживания в природных условиях, научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку.

«Сейчас наша задача сделать так, чтобы ребята заинтересовались деятельностью студенческих спасательных отрядов. А дальше они будут развивать полученные навыки и двигаться вперед», — сообщил заместитель председателя Курганского регионального отделения «Российский союз спасателей» Андрей Поталицин.

Отмечается, что проект «Спасатель Зауралья — сын России» — стал победителем конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Его авторы — студенческое спасательное сообщество КГУ.

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