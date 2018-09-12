Астронавтов США заподозрили в порче российского корабля — СМИ

Москва, , 07:14 — REGNUM Отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09», которое привело к утечке кислорода и нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС), могли просверлить американские астронавты. Такую версию не исключают специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины ЧП, сообщает газета «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, астронавты США могли просверлить отверстие для того, чтобы как можно быстрее вернуть на Землю одного из заболевших астронавтов.

Издание отмечает, что представители спецкомиссии «Роскосмоса» c просьбой помочь в расследовании уже обратились к сотрудникам НАСА. В частности, российская сторона запросили у американской копии записей с видеорегистраторов и данные по медицинским показателям астронавтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микротрещина в корпусе корабля «Союз МС-09», которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на МКС, была обнаружена 30 августа текущего года.

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