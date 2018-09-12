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Режим ЧС в лесах отменён в Красноярском крае

Общество

По мнению властей региона, лесопожарная обстановка существенно улучшилась

Режим ЧС в лесах отменён в Красноярском крае
Иллюстрация: 74.mchs.gov.ru
Тушение пожара

Красноярск, 12 сентября 2018, 03:17 — REGNUM  Правительство Красноярского края отменило режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим. Об этом сообщил и. о. премьер-министра региона Юрий Лапшин на заседании 11 сентября.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, поводом для такого решения стало «существенное улучшение лесопожарной обстановки». Уточняется, что режим ЧС отменён с 31 августа, особый противопожарный режим — с 11 сентября.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на территории края было зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади более 43 тысяч га.

Также в региональном правительстве проинформировали, что с 4 сентября введён режим повышенной готовности для предупреждения возможных ЧС, связанных с подготовкой отопительного сезона в Богучанском районе. Ещё один режим повышенной готовности введён с 28 августа — для предупреждения возможной ЧС из-за снижения уровня воды в реке Норильская.

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Лесные пожары — 2018
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