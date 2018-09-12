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Жителю уральского Еманжелинска грозит срок за партию наркотиков

Общество

В пакете житель Еманжелинска нес коноплю

Еманжелинск, Челябинская область, 12 сентября 2018, 05:58 — REGNUM  Наказание в виде десятилетнего срока лишения свободы грозит жителю города Еманжелинска (Челябинская область), задержанного с партией наркосодержащего растения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«В Еманжелинске полицейскими задержан местный житель с наркотическим средством растительного происхождения массой более одного килограмма», — сообщили в пресс-службе.

Задержан 19-летний житель Еманжелинска был вечером 11 сентября на улице Курчатова. В пакете, который находился при нем, обнаружены кусты наркосодержащего растения — конопли. По словам горожанина, он собирался употреблять наркотик сам.

В отношении еманжелинца возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 2 статьи 228 УК РФ). С еманжелинца взяли подписку о невыезде.

«Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницу Челябинска осудили за содержание наркопритона. Женщина получила год лишения свободы, суд учел смягчающие вину обстоятельства.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинку осудили за содержание наркопритона

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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