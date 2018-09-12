На Южном Урале поймали подростков, подложивших камни под поезд

Миасс, Челябинская область, , 05:31 — REGNUM Три несовершеннолетних жителя города Миасса (Челябинская область) были доставлены в полицию после того, как они подкладывали камни на железнодорожные пути на станции Златоуст, сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД РФ на транспорте.

Нарушение выявлено сотрудниками транспортной полиции Златоуста. Ребят заметил машинист проходящего мимо грузового поезда. Подростков 2006, 2007 и 2008 гг.р. отвезли в линейный пункт полиции на станции Миасс.

«Во время прогулки они пришли на железную дорогу и, убедившись, что поблизости никого нет, решили положить камни на рельсы и посмотреть, что будет, когда по ним проедет грузовой или пассажирский поезд», — сообщили в пресс-службе.

Ребятам и их родителям рассказали, что вмешательство в работу железнодорожного транспорта очень опасно. За противоправные действия миассцев будут отвечать их законные представители, в отношении которых возбуждены административные дела о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа четверо подростков напали на салон сотовой связи, избили сторожа и забрали сотовые телефоны и планшеты на сумму свыше 960 тыс. рублей.

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