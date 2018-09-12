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В «Новом величии» решили голодать

Общество

Два фигуранта протестуют против решения суда

Москва, 12 сентября 2018, 02:09 — REGNUM  Два члена экстремистской организации «Новое величие» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку в СИЗО, передает 12 сентября радиостанция «Эхо Москвы».

Решение принято арестованными по делу об экстремизме в знак протеста против решения суда о продлении срока ареста на три месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря 2018 г. пребывание в СИЗО Костыленкову, Крюкову, а также Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд продлил членам «Нового величия» пребывание в СИЗО

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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