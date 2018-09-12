Среда, 12 Сентября 2018 года
03:26:22 МСК

Корь проникла из Молдавии и Украины в Приднестровье

Общество

Один случай подтвержден, еще 14 — под подозрением

Тирасполь, 12 сентября 2018, 01:47 — REGNUM  В Приднестровье выявлены первые случаи кори. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, потенциально заболевших уже 14 человек, но лабораторно подтвержден пока один случай.

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что корь проникла в ПМР из соседних Молдавии и Украины, где число больных исчисляется сотнями, а счет погибших идет на десятки.

«Все заболевшие ездили недавно за границу, кто на Украину, кто в Кишинев, где контактировали с людьми, возможно инфицированными», — сказала глава центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.

В центре сообщили, что охват вакцинацией в ПМР составляет около 94%, в то время как еще год назад было — 78,9%. Но для того чтобы не было возможности кори распространиться, необходимо привить 95−98% населения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь: вспышки заболевания и профилактика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить