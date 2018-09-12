Авария с участием кортежа президента Молдавии Додона: покушения не было

Кишинёв, , 01:32 — REGNUM Правоохранительные органы Молдавии полностью исключают версию о том, что ДТП с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона могло быть покушением на его жизнь. Как заявили в службе госохраны Молдавии, то что столкновение не было преднамеренным установлено «со стопроцентной уверенностью», передает корреспондент ИА REGNUM.

Там подчеркнули, что была проведена проверка как в отношении водителя грузовика, столкнувшегося с автомобилями кортежа президента, так и касаемо поездки главы государства. «Возможная утечка информации о том, что кортеж президента будет находиться в этом месте и в это время, исключается», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Молдавии попали в ДТП два транспортных средства из кортежа президента страны Игоря Додона. Инцидент произошел в Страшенском районе. Глава государства получил травмы и был доставлен в больницу, однако позже заявил, что он и его семья не получили серьезных травм.

По факту автомобильной аварии возбуждено уголовное дело. Виновником ДТП, по предварительным данным, является водитель грузовика, который превысил скорость, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями президентского кортежа.

В пропрезидентской Партии социалистов Молдавии между тем заявили, что речь идет о покушении на жизнь президента. Исполнительный секретарь партии Влад Батрынча заявил, что Додон многим мешает, в том числе властям, правым партиям и их «евроатлантическим кураторам». Он также напомнил, что накануне в ДТП погиб премьер Абхазии, а несколькими днями ранее в аварию попал один из ближайших соратников Додона — глава социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

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