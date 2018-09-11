Боевика ВСУ оштрафовали за разглашение «тайны» об ужасном состоянии техники

Киев, , 23:16 — REGNUM Дзержинский городской суд Донецкой области Украины оштрафовал на 842 рубля боевика ВСУ за разглашение «важных сведений» о состоянии украинской техники в зоне проведения карательной операции в Донбассе, сказано в постановлении, опубликованном 11 сентября на сайте суда.

Некий Ярослав Коваленко, командующий отделением украинских карателей, которое находится недалеко от Горловки, сообщил пользовательнице социальной сети Facebook свое местонахождение и пожаловался на состояние военной техники:

«Коваленко сообщил данному лицу, что на указанном блок-посту находятся три единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, у которой прицел в нерабочем состоянии, а также АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки. В указанной переписке он сообщил об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров», — сказано в постановлении.

Суд решил, что боевик разгласил важную информацию и оштрафовал его. Впрочем, каратель в суд не явился, прислав заявление, в котором признал свою вину.

Напомним, ранее представитель ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ не может обеспечить дисциплину, а в украинских формированиях процветает коррупция, воровство и пьянство.

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