В Казахстане могут возникнуть проблемы с отоплением из-за долгов

Астана, , 23:06 — REGNUM В Казахстане во время отопительного сезона могут возникнуть проблемы с теплоснабжением из-за задолженности перед снабжающей организацией, сообщает 11 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра энергетики Каната Бозумбаева.

По его словам, задолженность за газ перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 4,5 млрд тенге ($11,76 млн), перед «Богатырь комир» — 101 млн тенге ($266 тыс.).

Министр добавил, что вопрос с долгами решается с помощью представителей органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 годах на отопительный сезоне жителям Казахстана потребуется 15 млн тонн угля. В республике создан специальный штаб, который занимается мониторингом распределения угля и подготовкой к отопительному сезону.

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