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В Казахстане могут возникнуть проблемы с отоплением из-за долгов

Общество

Задолженность за газ перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет $11,76 млн

В Казахстане могут возникнуть проблемы с отоплением из-за долгов
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Отопление

Астана, 11 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  В Казахстане во время отопительного сезона могут возникнуть проблемы с теплоснабжением из-за задолженности перед снабжающей организацией, сообщает 11 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра энергетики Каната Бозумбаева.

По его словам, задолженность за газ перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 4,5 млрд тенге ($11,76 млн), перед «Богатырь комир» — 101 млн тенге ($266 тыс.).

Министр добавил, что вопрос с долгами решается с помощью представителей органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 годах на отопительный сезоне жителям Казахстана потребуется 15 млн тонн угля. В республике создан специальный штаб, который занимается мониторингом распределения угля и подготовкой к отопительному сезону.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстану на отопление потребуется 15 млн тонн угля

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Долги за энергоресурсы
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