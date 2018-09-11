Спустя 30 лет челябинскую свалку всё же закрыли

Челябинск, , 22:14 — REGNUM В Челябинске всё же смогли закрыть городскую свалку. Утром 11 сентября на неё пытались прорваться мусоровозы. Но на их пути встали общественники и сотрудники ГИБДД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В итоге водителям мусоровозов пришлось развернуться и отвозить отходы в другое место. Напомним, сейчас мусор принимают на трёх полигонах вблизи Челябинска. Власти утверждают, что они временные. После постройки полигона под Чишмой всё будут отвозить туда.

Напомним, свалка функционировала в Челябинске с 1949 года. В 1989-м её собрались закрыть, а в 1992-м было принято соответствующее решение. Но на бумаге. Мусор отвозить было больше некуда, поэтому свалка благополучно просуществовала до 2018 года.

С 1 июля вывоз отходов на полигон был ограничен. А с 11 сентября свалка прекратила своё существование.

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