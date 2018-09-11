Среда, 12 Сентября 2018 года
00:02:30 МСК

Спустя 30 лет челябинскую свалку всё же закрыли

Общество

Утром на въезде скопились мусоровозы. Но всех их развернули сотрудники ГИБДД

Спустя 30 лет челябинскую свалку всё же закрыли
© ИА REGNUM
Свалка

Челябинск, 11 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  В Челябинске всё же смогли закрыть городскую свалку. Утром 11 сентября на неё пытались прорваться мусоровозы. Но на их пути встали общественники и сотрудники ГИБДД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В итоге водителям мусоровозов пришлось развернуться и отвозить отходы в другое место. Напомним, сейчас мусор принимают на трёх полигонах вблизи Челябинска. Власти утверждают, что они временные. После постройки полигона под Чишмой всё будут отвозить туда.

Напомним, свалка функционировала в Челябинске с 1949 года. В 1989-м её собрались закрыть, а в 1992-м было принято соответствующее решение. Но на бумаге. Мусор отвозить было больше некуда, поэтому свалка благополучно просуществовала до 2018 года.

С 1 июля вывоз отходов на полигон был ограничен. А с 11 сентября свалка прекратила своё существование.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусору из Челябинска нашли три альтернативные площадки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Полигоны и мусорные свалки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить