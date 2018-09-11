Власти Астаны приступили к скупке мусора

Астана, , 22:19 — REGNUM В рамках проекта «Умный город» компания Astana Clean Time запустила в Астане пункт приема вторичного сырья, сообщили 11 сентября в пресс-службе акимата (администрации) города.

Жители района могут сдавать макулатуру, пластик, целлофан, стекло и другие отходы и получать от 3 до 100 тенге (от 0,55 до 18,46 рубля), в зависимости от наименования сырья. Приемный пункт оплачивает 11 видов материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2018 года сотрудники подразделений природоохранной полиции Астаны оштрафовали 558 водителей на сумму 14,6 млн тенге ($40,37 тыс. — по курсу на 28 августа).

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