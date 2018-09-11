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«Мегафон» восстановил работу связи после сбоя

Общество

У абонентов оператора наблюдались проблемы с мобильной связью и доступом к интернету

Москва, 11 сентября 2018, 21:43 — REGNUM  Сотовый оператор «Мегафон» восстановил работу после сбоя, произошедшего днём 11 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, технические специалисты «Мегафона» провели необходимые работы, в настоящее время доступность сервисов восстановлена в полном объёме.

Напомним, сообщения о сбоях в работе «Мегафона» начали поступать сегодня около 13:00 мск. У многих абонентов наблюдали проблемы с мобильной связью и доступом к мобильному интернету.

По данным портала Downdetector, сбои наблюдались у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Хабаровске и других городах.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи сообщают о сбоях в работе «Мегафона»

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