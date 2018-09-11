Дело о «рюкзаках Авакова»: фигурант получил пять лет условно

Киев, , 20:58 — REGNUM Владелец фирмы-изготовителя рюкзаков для МВД Украины Владимир Литвин был приговорен к пяти годам условно с двухгодичным испытательным сроком, сообщил 11 сентября телеканал «Громадське».

Суд Харькова обязал предпринимателя компенсировать убытки в размере более 12 млн в рублевом эквиваленте.

Напомним, в феврале 2016 года было опубликовано видео со скрытой камеры, на котором сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр предлагал чиновнику от МВД поставить партию рюкзаков по завышенным ценам.

В конце 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало троих подозреваемых и провело обыски у сына Авакова.

В конечном итоге суд отпустил Александра Авакова из-под стражи под личное обязательство экс-заместителя министра МВД, затем ему вернули загранпаспорт, сняли арест на имущество и отменили обязательство носить сигнальный браслет.

В июле 2018 года дело о «рюкзаках Авакова» закрыли.

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Позже в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что подозреваемый Литвин признал свою вину.