В Чечне начался суд над боевиком из банды Хаттаба и Басаева

Грозный, , 20:24 — REGNUM В Верховном суде Чечни состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении местного жителя Руслана Б. Его обвиняют в участии в вооруженной группе и посягательствах на жизнь военнослужащих РФ.

Как установлено следствием, обвиняемый был членом банды «Сары-Суйский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая являлась одним из подразделений незаконного вооруженного формирования, руководители которым Шамиль Басаев и Хаттаб.

В составе бандформирования Руслан Б. принял участие в нападении на военнослужащих войсковой части Министерства обороны России у станицы Червленной 4 октября 1999 года. В результате боестолкновения были убиты 15 военных, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Руслан Б. стал 24-м подсудимым по данному преступлению. Уже осуждены к различным срокам лишения свободы 23 участника банды Басаева и Хаттаба. В настоящее время в розыск объявлены еще шестеро фигурантов уголовного дела о нападении на российских военных в районе станицы Червленной.

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