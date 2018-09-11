В столице США объявлен режим ЧС из-за урагана «Флоренс»

Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подписала распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе в связи с приближением урагана «Флоренс». Об этом она сообщила 11 сентября в своём микроблоге в Twitter.

Ранее режим ЧС уже был объявлен в штатах Мэриленд, Вирджиния, Южная и Северная Каролина. В Южной Каролине 11 сентября объявлена эвакуация людей с побережья штата.

По оценкам синоптиков, ураган «Флоренс», сформировавшийся в Атлантическом океане, может усилиться и достигнуть пятой категории. В настоящее время порывы достигают 225 километров в час. Ожидается, что в ближайшие дни ураган достигнет Восточного побережья США.

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