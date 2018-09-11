Хирурги из России и Узбекистана обменялись опытом в Бухаре

Бухара, Узбекистан, , 20:25 — REGNUM В Бухаре состоялась медицинская конференция «Узбекистан — Россия: сотрудничество в медицине», в ходе которой специалисты обменялись опытом в сфере хирургии, передает 11 сентября телеканал «Узбекистан 24».

Директор российского национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили отметил, что бухарская медицинская школа во многих аспектах не уступает российскому институту.

Специалисты провели ряд лекций по оказанию общей и специализированной хирургической помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и других органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Узбекистане был опубликован проект постановления президента республики, в рамках которого в стране планируется создать центр народной медицины.

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