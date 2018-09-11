За прошедшую неделю заболеваемость корью на Украине не изменилась

Киев, , 20:08 — REGNUM За последнюю неделю на Украине зафиксировано 439 новых случаев заболевания корью, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранении Украины 11 сентября на официальном сайте.

Из 439 заболевших 203 человека — это взрослые, а 236 — дети.

Всего с начала года заболели 30 744 человека — 12 608 взрослых и 18 136 детей.

Напомним, две недели назад было зафиксировано 436 случаев кори, и число заболевших устойчиво снижалось.

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