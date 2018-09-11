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За прошедшую неделю заболеваемость корью на Украине не изменилась

Общество

До этого три недели подряд корь шла на спад

Киев, 11 сентября 2018, 20:08 — REGNUM  За последнюю неделю на Украине зафиксировано 439 новых случаев заболевания корью, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранении Украины 11 сентября на официальном сайте.

Из 439 заболевших 203 человека — это взрослые, а 236 — дети.

Всего с начала года заболели 30 744 человека — 12 608 взрослых и 18 136 детей.

Напомним, две недели назад было зафиксировано 436 случаев кори, и число заболевших устойчиво снижалось.

Читайте подробнее: Заболеваемость корью на Украине снижается третью неделю подряд

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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