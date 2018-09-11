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Гидрометцентр прогнозирует похолодание до 0 °С в Московском регионе

Общество

К концу текущей недели в Москве и Подмосковье ожидаются дожди

Гидрометцентр прогнозирует похолодание до 0 °С в Московском регионе
Иллюстрация: Клод Моне. Равнины Коломб, Белый иней. 1873

Москва, 11 сентября 2018, 19:46 — REGNUM  Температура воздуха в Московском регионе к концу рабочей недели опустится до нуля градусов. Об этом сообщили 11 сентября в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 14 сентября, в столице похолодает до 8−10 градусов, по области до 5−10 градусов, местами до нуля. При этом погода ожидается без осадков.

Днем в пятницу температура в Москве повысится до 19−21, в Подмосковье до 16−21 градуса тепла. Превышение температуры над нормой сократится до двух градусов.

«В выходные дни, 15 и 16 сентября, погоду в столичном регионе будет определять дальняя периферия антициклона из зарубежной Европы, в то же время с северо-запада протянется фронтальная зона, которая приблизится со стороны Балтики», — сообщает Гидрометцентр.

В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя. Ночью столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут 5−10 градусов, а днем 15−20 градусов выше нуля.

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