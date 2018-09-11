Каждый третий сотрудник СБУ участвовал в операции против Донбасса

Киев, , 19:55 — REGNUM По состоянию на 10 сентября 2018 года статус участников боевых действий получили 10 745 сотрудников Службы безопасности Украины, что составляет примерно треть от их общей численности, сообщило издание «Украинские новости».

Аналогичный статус получила половина нацгвардейцев — 33 409 из 60 000, и каждый шестой сотрудник МВД.

Всего, по состоянию на 10 сентября, участниками боевых действий стали 346 тыс. 129 человек.

Напомним, в средине августа 2018 года начальник Генштаба Украины Виктор Муженко призвал членов добровольческих бандформирований вступать в ВСУ, поскольку так они могут получить статус участника боевых действий, а также социальные гарантии, к примеру, государственные выплаты в случае инвалидности или гибели.

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