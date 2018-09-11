В Узбекистане запустят пилотный проект по раннему выявлению диабет

Ташкент, , 19:55 — REGNUM В двух регионах Узбекистана будет запущен пилотный проект по раннему выявлению и профилактике сахарного диабета второго типа, сообщает 11 сентября издание «Подробно.uz».

Проект стартует в октябре в Намангане, Туракурганском районе Наманганской области, Бухаре и Гиждуванском районе Бухарской области. В рамках данной инициативы будет создана экспертная группа по изучению методологии скрининга заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Zamin Bio Health открыла в Анджижане первое среди стран Туркестана производство инсулина. Завод будет выпускать по 10 млн флаконов инсулина в год.

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