Матч Россия – Чехия: нарушений общественного порядка не зафиксировано

Ростов-на-Дону, , 19:06 — REGNUM Нарушений общественного порядка во время проведения товарищеского матча между сборными России и Чехии не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации ведомства, в день футбольного поединка были задействованы сотрудники донской полиции, представители Росгвардии и сотрудники частных охранных предприятий.

В управлении по информационной политике донского региона уточнили, что в охране общественного порядка было задействовано более 2 тыс. человек, в числе которых «360 сотрудников Росгвардии, 433 сотрудника МВД, 152 сотрудника ЧОО, 1020 сотрудников КРС, 80 курсантов РЮИ РФ».

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ИА REGNUM напоминает, что матч состоялся 10 сентября на стадионе «Ростов-Арена». Результат контрольного матча — 5:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

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