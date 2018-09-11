Норвежские исполнители призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Осло, , 20:17 — REGNUM Среди норвежских исполнителей многие придерживаются позиции, что до тех пор пока палестинский народ не получит свободы, справедливого отношения и гарантированных прав человека, проведение международного мероприятия, подобного «Евровидению», в Израиле просто невозможно, потому что это выходит за рамки делового подхода к организации конкурса.

По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, Европейский вещательный союз в конце августа заявил, что городами-номинантами на проведение «Евровидения» являются Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат. Позже стало известно, что Эйлат не сможет претендовать на звание столицы конкурса 2019 года, а потому актуальными вариантами остались Тель-Авив и Иерусалим.

Вопрос о том, что Иерусалим в перспективе может стать местом проведения «Евровидения», довольно сложен, так как непосредственно влияет на политический статус города, являющегося местом столкновения международных интересов.