В Индии прошла общенациональная забастовка

Нью-Дели, , 19:53 — REGNUM 10 сентября в Индии состоялась общенациональная забастовка против стремительно растущих цен на топливо. Инициатива была выдвинута основной оппозиционной партией Индии — «Индийским национальным конгрессом» — и поддержана еще 20 другими политическими партиями.

Хотя в столице страны Дели забастовка прошла в большей степени незамеченной, жизнь в других регионах Индии буквально замерла. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», в штатах Трипура, Карнатака и Керала были закрыты частные и даже государственные учреждения, а местные жители отказывались от пользования личными автомобилями и общественным транспортом. В штате Андхра-Прадеш не работали школы и заправочные станции. Менее мирно забастовки прошли в Бихаре, где были зарегистрированы потасовки и случаи умышленного поджога.

Политические лидеры Индии по-разному оценили итог общенациональной забастовки. Рахул Ганди, автор инициативы и лидер партии «Индийский национальный конгресс», окрестил протесты 10 сентября «ошеломительным успехом». В то же время лидеры правящей «Индийской народной партии» посчитали забастовку «крупным провалом» из-за ее малого охвата как по числу участников, так и по количеству штатов.