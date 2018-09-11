В Узбекистане опровергли сообщение о блокировке Facebook

Ташкент, , 18:55 — REGNUM Национальный оператор Узбекистана «Узбектелеком» опроверг информацию о блокировке социальной сети Facebook, сообщили 11 сентября в пресс-службе компании.

Представитель Facebook отметил, что сбои в работе соцсети носят глобальный характер и не локализованы в отдельной стране. Схожие проблемы наблюдаются в странах Туркестана и Северной Европы.

Ранее некоторые СМИ Узбекистана сообщили, что национальный оператор заблокировал доступ в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому хоким (мэр) Ташкента должен оперативно реагировать на обращения и жалобы в социальных сетях.

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