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Киевсовет вернёт киевлянам горячую воду — мэр Кличко

Общество

Решен вопрос о долге перед «Нафтогазом»

Киев, 11 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  На внеочередной сессии Киевсовета было принято решение о наследовании компанией «Киевтеплоэнрего» долгов компании «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз», заявил мэр Киева Виталий Кличко 11 сентября, сообщило издание «Апостроф».

По словам Кличко, это решение позволит вернуть в киевские квартиры горячую воду:

«На внеочередной сессии мы приняли очень важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И, соответственно, для заключения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновления поставок газа Киеву. А значит и энерго‑ и теплоснабжения», — рассказал чиновник.

Напомним, «Нафтогаз» отказался заключать договор на поставку газа с новой управляющей компанией «Киевтеплоэнерго», пока та не погасит долги своей предшественницы — компании «Киевэнерго». В результате, вот уже больше полугода в Киеве отсутствует горячая вода.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз» потребовал в судебном порядке от Киева выплатить долги за газ

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