В странах, охваченных конфликтами, от голода погибло более 500 000 детей

Додома, , 18:38 — REGNUM Организация Save the Children сообщила, что за текущий год от голода в странах, охваченных военными конфликтами, погибло около 500 000 мальчиков и девочек. Главная проблема — невозможность доставки гуманитарной помощи до населения. Согласно данным статистики ООН, только за прошлый год произошло более 1000 случаев, воспрепятствовавших доставке гуманитарных грузов в различные районы, охваченные беспорядками, число которых увеличилось вдвое с 2012 года.

По информации новостного агентства BBC Swahili, особенно это касается таких стран, как Южный Судан, Йемен, Мали и Сирия.

Управляющий директор компании Save the Children Кевин Уоткинс рассказал о том, что голод используется противоборствующими сторонами в качестве оружия. Организация подчеркивает, что конфликтующие стороны намеренно препятствуют получению гуманитарных грузов голодающим населением.