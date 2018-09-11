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В странах, охваченных конфликтами, от голода погибло более 500 000 детей

Общество

Международная детская организация Save the Children подсчитала, что более 500 000 детей погибло от голода в странах, страдающих от затяжных конфликтов

Додома, 11 сентября 2018, 18:38 — REGNUM  Организация Save the Children сообщила, что за текущий год от голода в странах, охваченных военными конфликтами, погибло около 500 000 мальчиков и девочек. Главная проблема — невозможность доставки гуманитарной помощи до населения. Согласно данным статистики ООН, только за прошлый год произошло более 1000 случаев, воспрепятствовавших доставке гуманитарных грузов в различные районы, охваченные беспорядками, число которых увеличилось вдвое с 2012 года.

По информации новостного агентства BBC Swahili, особенно это касается таких стран, как Южный Судан, Йемен, Мали и Сирия.

Управляющий директор компании Save the Children Кевин Уоткинс рассказал о том, что голод используется противоборствующими сторонами в качестве оружия. Организация подчеркивает, что конфликтующие стороны намеренно препятствуют получению гуманитарных грузов голодающим населением.

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Зарубежная хроника
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