Вторник, 11 Сентября 2018 года
18:55:04 МСК

Пользователи сообщают о сбоях в работе «Мегафона»

Общество

У пользователей в целом ряде городов наблюдаются проблемы с доступом к мобильной связи и интернету

Москва, 11 сентября 2018, 18:14 — REGNUM  Пользователи оператора связи «Мегафон» 11 сентября сообщают о сбоях в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет ресурсов и приложений.

Согласно приведённым данным, многочисленные сообщения о сбоях в работе «Мегафона» начали поступать около 13:00 мск.

Почти половина жалоб связана с проблемами в работе мобильной связи. Ещё 33% жалоб касаются трудностей с доступом к мобильному интернету, а 22% сообщают о сбое в работе всех сервисов.

Проблемы наблюдаются, в частности, у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить