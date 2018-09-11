Пользователи сообщают о сбоях в работе «Мегафона»

Москва, , 18:14 — REGNUM Пользователи оператора связи «Мегафон» 11 сентября сообщают о сбоях в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет ресурсов и приложений.

Согласно приведённым данным, многочисленные сообщения о сбоях в работе «Мегафона» начали поступать около 13:00 мск.

Почти половина жалоб связана с проблемами в работе мобильной связи. Ещё 33% жалоб касаются трудностей с доступом к мобильному интернету, а 22% сообщают о сбое в работе всех сервисов.

Проблемы наблюдаются, в частности, у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.